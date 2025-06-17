Бывший мэр Дегтярска получил 10 лет лишения свободы строгого режима

Бывший глава городского округа Вадим Пильников судом признан виновным во взяточничестве.

Такое решение принял 17 июня Кировский районы суд Екатеринбурга, где слушалось дело.

Как сообщает пресс-служба суда, бывший чиновник признан виновным в двух преступлениях, предусмотренных частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение должностным лицом взятки в виде имущества) и пункта «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение должностным лицом лично взятки в виде денег).

Судом установлено, что в период с марта по октябрь 2023 года, а также в апреле 2024 года глава городского округа Дегтярск получил от одного из своих заместителей взятку в размере более 890 тысяч рублей, а также автомобиль марки «Audi Q6» стоимостью 9,5 млн рублей. Вознаграждение полагалось ему за оказание общего покровительства и попустительство по службе. Также глава округа должен был закрыть глаза на то, что заместитель лично и через доверенное лицо управляет коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам. Также суд установил причастность Пильникова в получении взятки в размере 4,4 млн рублей от учредителя ООО «Жилые кварталы». Преступление было совершено в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года. Взятка передавалась как лично, так и через заместителя главы округа. Вознаграждение предназначалось за общее покровительство, выражавшееся в предоставлении преимущественного права в заключении, с администрацией ГО Дегтярск муниципальных контрактов в сфере приобретения жилых помещений, пригодных для постоянного проживания для переселения граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными, оказание содействия при осуществлении организацией предпринимательской деятельности.

За совершенные преступления бывшему чиновнику назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с запретом занимать должности занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 7 лет.

Кроме того, Пильникову изменена мера пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу – это было сделано в зале суда.

Екатеринбург, Елена Васильева

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