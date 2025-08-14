На 10 млн рублей оштрафована компания, владелец которой дал взятку мэру Дегтярска

Прокуратура Первоуральска нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «Жилые кварталы».

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, учредитель и коммерческий директор ООО «Жилые кварталы» Сарраф Мамедов с сентября 2020 года по декабрь 2024 года передал главе Дегтярска Вадиму Пильникову взятки на общую сумму свыше 6,2 млн рублей. Денежные средства передавались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в крупном размере». ООО «Жилые кварталы» оштрафовано на 10 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства суммы взятки в размере свыше 6,2 млн рублей.

Учредитель ООО «Жилые кварталы» Мамедов осужден по ч. 5 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично и через посредника, в особо крупном размере», и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Как уже писал «Новый День», 17 июня Вадима Пильникова приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, с запретом занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 7 лет.

Первоуральск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube