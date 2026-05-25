Прокурор требует изъять у бывших чиновников 500 млн рублей, полученных коррупционным путем

В Октябрьский районный суд Екатеринбурга поступил иск заместителя прокурора Свердловской области об обращении в доход государства имущества, полученного коррупционным путем.

Как сообщили в пресс-службе суда, ответчиками по иску выступают 5 юридических и 17 физических лиц, среди которых Сергей Гайда (бывший замминистра ЖКХ Свердловской области), Вадим Пильников (экс-глава Дегтярска) и его бывший заместитель Виктор Солдатов.

Речь идет о денежных средствах на банковских счетах на общую сумму около 500 млн рублей.

На стадии подготовки дела к рассмотрению суд арестовал имущество ответчиков в качестве обеспечительных мер по иску. Рассмотрение дела назначено на 4 июня на 9:30.

Напомним, Сергей Гайда – сын бывшего советника губернаторов Евгения Куйвашева, Александра Мишарина и Эдуарда Росселя – Анатолия Гайды. Пост замминистра ЖКХ Гайда-младший занимал с 2014 по 2018 год, затем перешел на должность замминистра социальной политики. Эту должность он покинул в 2019 году, а в 2024-м, по данным СМИ, уехал из России, предположительно в Польшу. Ему предъявлено обвинение в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере, он заочно арестован.

Бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников признан виновным во взяточничестве и приговорен к 10 годам в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

