Бывшего замминистра оставили под заочным арестом

Свердловский областной суд оставил в силе решение Первоуральского городского суда об избрании меры пресечения бывшему заместителю министра энергетики и ЖКХ региона Сергею Гайде. Как сообщили в пресс-службе суда, Гайду обвиняют в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере.

27 января 2026 года Первоуральский суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. Поскольку Сергей Гайда бежал за границу и находится в международном розыске, мера пресечения начнет действовать с момента пересечения обвиняемым границы в случае его экстрадиции на территорию России.

Напомним, Сергей Гайда – сын бывшего советника губернаторов Евгения Куйвашева, Александра Мишарина и Эдуарда Росселя – Анатолия Гайды. Пост замминистра ЖКХ Гайда-младший занимал с 2014 по 2018 год, затем перешел на должность замминистра социальной политики. Эту должность он покинул в 2019 году, а в 2024-м, по данным СМИ, уехал из России, предположительно в Польшу.

Обвинения в адрес Гайды-младшего связывают с уголовным делом бывшего главы Дегтярска Вадима Пильникова, который осужден за получение взятки от ООО «Жилые кварталы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

