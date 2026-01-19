Бывшего замминистра ЖКХ объявили в федеральный розыск

Бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Сергея Гайду объявили в федеральный розыск.

Как сообщает «ТАСС-Урал» со ссылкой на базу данных МВД, Гайда обвиняется в посредничестве в передаче взятки особо крупного размера.

Сергей Гайда – сын бывшего советника губернатора Евгения Куйвашева Анатолия Гайды. Пост замминистра ЖКХ он занимал с 2014 по 2018 год, затем перешел на должность замминистра социальной политики.

Этот пост он покинул в 2019 году, а в 2024-м, по данным СМИ, уехал из России.

Обвинения в адрес Гайды-младшего связывают с уголовным делом бывшего главы Дегтярска Вадима Пильникова, который осужден за получение взятки от ООО «Жилые кварталы».

Екатеринбург, Елена Владимирова

