Депутаты соберутся в последний раз перед выборами губернатора

Сегодня в заксобрании Свердловской области состоится последнее в этом политическом сезоне пленарное заседание.

Депутаты рассмотрят несколько законопроектов, в том числе – поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые разрешат нарушать тишину по ночам в том случае, если проводятся религиозные обряды.

Также депутатам представят доклад о реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы.

В следующий раз депутаты соберутся на пленарное заседание только в октябре, уже после досрочных выборов губернатора. Кстати, председатель заксо Людмила Бабушкина вошла в список потенциальных кандидатов на пост сенатора, если эти выборы выиграет Денис Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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