В Екатеринбурге появились рекламные остановки (ФОТО)

В Екатеринбурге стали устанавливать остановки с мультимедийными экранами, на которых транслируется реклама. Такие комплексы жители заметили в Ленинском районе. Экраны принадлежат компании Russ Outdoor, крупному оператору наружной рекламы.

Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, мультимедийные остановки были установлены за счет инвестора, поэтому все доходы от рекламы поступают ему. «В этом году инвестор поставил 40 остановок, в прошлом году – 20. Все остановочные комплексы находятся на балансе города», – уточнили в администрации. Проблема нехватки остановок в Екатеринбурге появилась, когда городские власти приняли решение массово сносить киоски, совмещенные с местами, где люди дожидались общественного транспорта. Недовольные горожане завалили жалобами мэрию и депутатов городской думы.

В итоге мэр Алексей Орлов пообещал, что до конца 2025 года в городе будет установлено 300 навесов, часть из них – за счет средств частных организаций. Например, в районах около 50 остановок поставят застройщики.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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