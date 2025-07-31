Успели: дорожники открыли 42-й км ЕКАД за 2 часа до дедлайна

Движение на 42-м километре ЕКАД было открыто после ремонтных работ вечером 30 июля, когда уже истекал контрольный срок, назначенный областными властями.

«Работы на проезжей части закончены. Сейчас проезду ничего не мешает. Ремонт здесь шёл с большим отставанием от плана: подрядчик дважды срывал сроки. Автомобилисты жаловались на постоянные заторы. До конца сезона все основные работы на объекте будут завершены – уже без ограничения движения», – написал в телеграм-канале врио губернатора Денис Паслер вчера в 22:09.

Как уже писал «Новый День», 16 июля Денис Паслер поручил областному минтрансу до 30 июля открыть полноценное движение по эстакаде через железную дорогу на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Персональную ответственность возложили на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александра Толкачёва.

Впервые вопрос затягивания дорожных ремонтов был поднят на заседании правительства ещё в начале июня. Тогда министр свою вину признал: «Подвел и вас, и тех, перед кем публично обещал. Достаточно долго бетон набирал прочность, и конечно, низкие темпы производства работ. <…> На сегодняшний день вся бетонная работа на эстакаде завершена. Осталось нанесение гидроизоляции, монтаж водоотвода, укладка асфальта, установка знаков, снятие ограничения. <…> Мы приложим все усилия для того, чтобы запустить движение 30 июля», – сказал Александр Толкачёв.

Ремонт участка вблизи поселка Шувакиш начался в 2024 году. В ноябре было открыто движение по одной стороне эстакады. Работы на второй полосе подрядчик – ООО «АвтодорСтрой» – приостановил на зимний период, а затем не уложился в утвержденные контрактом сроки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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