Хоккейные абонементы на УГМК-Арену стоят от 30 до 100 тысяч рублей

Хоккейный клуб «Автомобилист» открыл продажи сезонных абонементов на домашние игры. Они будут проходить в несколько этапов и только в кассах УГМК-Арены. Стоимость посещения 34 матчей КХЛ в Екатеринбурге в сезоне 2025/26 варьируется от 30 до 103 тысяч рублей в зависимости от места на 12-тысячном ледовом стадионе.

Напомним, на финише прошлого сезона «Автомобилист» переехал на УГМК-Арену и провел там девять игр. Владельцы абонементов тогда получили новые посадочные места в автоматическом порядке, и не все болельщики остались этим довольны. Поэтому клуб ввел новое правило: владелец абонемента может самостоятельно выбрать себе место из числа свободных в момент покупки новой сезонной карты, но приоритет в очередности выбора будет зависеть от его места в КРК «Уралец» в прошлом сезоне.

Таким образом, болельщики, которые владели абонементом на центральные сектора, имеют возможность выкупить сезонные карты с 1 по 4 августа. У кого были места на боковых секторах – с 5 по 9 августа, и так далее до конца месяца. В последнюю очередь карты смогут приобрести фанаты, которые болели за любимый клуб с балконов и верхних рядов «Уральца». О старте свободной продажи карт для болельщиков, которые в прошлом сезоне не имели абонемента, клуб сообщит дополнительно. Стоит отметить, что для них сезонные карты обойдутся дороже, чем для многолетних фанатов, которые имеют скидку.

Самый дорогой абонемент на УГМК-Арену стоит 103 700 рублей – это места в первом ряду в центральных секторах А и С. Минимальная базовая стоимость абонементов в первом ярусе – 57 800 рублей. Места на втором ярусе ледовой арены стоят от 46 000 до 72 800 рублей, на третьем ярусе – от 30 000 до 46 000 рублей.

Сезонный абонемент можно оплатить единоразово в кассе, либо оформить рассрочкой в два платежа (на 18 и 16 матчей соответственно). Также «Автомобилист» планирует продавать «абонементы выходного дня» с 9 сентября. В пакет войдут 7 матчей в Екатеринбурге, которые выпадают на субботу и воскресенье.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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