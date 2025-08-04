Неделя на Урале будет теплой – до +27

Наступившая неделя в Свердловской области будет теплой, температура в среднем ожидается близкой к климатической норме, на западе региона теплее, чем на востоке.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, днем 4-5 августа будет по-летнему тепло – от +22 до +27 °C.

Антициклон продолжит движение на юг и уже 5 августа покинет пределы Свердловской области. Затем на севере УрФО образуется циклон, который повлияет на погоду в середине и во второй половине рабочей недели: 6-8 августа во многих районах пройдут дожди, кое-где грозы. 8 августа станет прохладнее: ночью +8...+11°, днем +19...+22°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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