Июль в Екатеринбурге стал самым холодным за последнее десятилетие

В Екатеринбурге июль 2025 года стал самым холодным за последние 10 лет. Средняя температура воздуха составила 17,7 градуса, что на 1,2 градуса ниже климатической нормы.

Как заметил метеоролог Алексей Пулин, столбики термометров в июле не поднимались выше отметки в 30 градусов – самый теплый день был 10 июля со средней температурой +22,3 °C, а минимальная температура была зафиксирована 19 июля – +9,3 °C.

По прогнозам, наступившая неделя в Свердловской области будет теплой. Днем 4 и 5 августа ожидается комфортная летняя погода с температурами от +22 до +27 °C.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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