Директора мусорного оператора будут судить за махинации на сумму более 100 млн рублей

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТБО «Экосервис» Анны Распоповой, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, Распопову обвиняют в том, что своими действиями она причинила существенный вред правам и законным интересам граждан.

Напомним, в 2018 году «Экосервис» стал региональным оператором по вывозу мусора в западной части Свердловской области. По версии следствия, в период с сентября 2023 года по август 2024 года Распопова перечислила в адрес ООО ПКФ «Азимут» свыше 80,3 мл рублей, в адрес ООО «ЭКО-РЕГУЛ» свыше 26 млн рублей. При этом никакие услуги ООО «ТБО «Экосервис» эти организации не оказывали. Это привело к ухудшению финансового положения «Экосервиса» и возникновению задолженности перед операторами, фактически вывозившими отходы, а также перед ООО «Горкомхоз», оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в Ревде.

«Действия обвиняемой в период до июля 2024 года привели к нарушению суточного срока вывоза твердых коммунальных отходов с территории Западного административно-производственного объединения, включая г. Первоуральск и Первоуральский муниципальный округ, г. Полевской и Полевской муниципальный округ, городов Ревда и Дегтярск, пгт. Арти и Артинский городской округ, пгт. Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, г. Кировград, ЗАТО г. Новоуральск, Новоуральский городской округ. В результате чего был причинен существенный вред законным интересам граждан на благоприятную окружающую среду и повлекло причинение имущественного ущерба ООО «ТБО «Экосервис» и лишение данной организации статуса регионального оператора на территории Западного административно-производственного объединения», – резюмировали в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Кировский районный суд Екатеринбурга. Как уже сообщал «Новый День», по решению арбитражного суда «Экосервис» должен выплатить своим бывшим подрядчикам за выполненные работы около 400 млн рублей. Около 370 млн – перевозчикам, еще более 37 млн рублей полигону «Горкомхоз» за размещение отходов. Однако предприятие постоянно уклоняется от выплаты, забрасывая суд апелляционными жалобами. Госпошлина за каждую при этом составляет 30 тысяч рублей. Сама Анна Распопова инициировала процесс признания себя банкротом.

Напомним, что другое предприятие, также принадлежащее Распоповой, должно было построить полигон и мусоросортировочный комплекс в Красноуфимске уже к концу этого года. Однако в январе 2025-го срок был сдвинут на 4 года – до конца 2029-го. В интервью «Новому Дню» сама Распопова весной 2023 года говорила, что работы уже начаты, идет подготовка земельного участка, однако члены общественной палаты Красноуфимска в беседе с агентством уточняли, что выезжали на место предполагаемого строительства и работы там не велись – дело закончилось лишь выравниванием земли.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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