Фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил деньги на оружие из Екатеринбурга

Один из обвиняемых по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле» закупил оружие на деньги, которые сообщник перевел ему на банковский счет, открытый в Екатеринбурге.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела, обвиняемый Хусейн Хамидов по указанию руководителей террористической организации, запрещенной в России по решению суда, переводил со своих банковских счетов на счета сообщников деньги, которые затем использовались для обеспечения деятельности террористической организации, в том числе для покупки оружия, примененного в теракте.

«В том числе, находясь в Екатеринбурге 24.02.2024, со своего счета Хамидов Х. А. перевел 350 000 рублей на банковский счет, открытый на имя Шахромджона Гадоева в ПАО «Сбербанк» по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 63», – говорится в одном из документов дела.

Вскоре Шахромджан Гадоев перевез из Дагестана в Подмосковье на машине, оборудованной тайником, три автомата Калашникова, один пистолет Макарова и не менее 1381 патрона. Это оружие и боеприпасы он вместе с сообщником передал одному из непосредственных исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл» – Шамсидину Фаридуни.

Как уже писал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек.

Вчера 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте в «Крокусе». На скамье подсудимых предстали 19 фигурантов. Им предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях. Все четверо непосредственных исполнителей теракта после оглашения обвинительного признали свою вину в полном объеме и раскаялись в содеянном. Речь идет о Шамсидине Фаридуни, Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидакрами Муродали Рачабализоде (внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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