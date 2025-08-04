Исполнители теракта в «Крокусе» признали свою вину и извинились перед потерпевшими

Все четверо непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» после оглашения обвинительного заключения во время первого судебного заседания признали свою вину в полном объеме и раскаялись в содеянном. Речь идет о Шамсидине Фаридуни, Далерджоне Мирзоеве, Мухаммадсобире Файзове и Саидакрами Муродали Рачабализоде (внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ). Об этом сообщила представитель 127 потерпевших, адвокат Людмила Айвар, передает ТАСС. По ее словам, в ходе заседания они также принесли потерпевшим извинения.

Адвокат также сообщила, что из 15 соучастников исполнителей теракта восемь признали вину частично, семь соучастников отвергли обвинения. Фигуранты при этом подтвердили, что переводили деньги и сдавали квартиру исполнителям теракта, но не знали об их намерениях, передает «Интерфакс».

В понедельник 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению дела о теракте в «Крокусе». Выездное заседание проходит в здании Мосгорсуда из-за его большей вместимости. На скамье подсудимых предстали 19 фигурантов. Им предъявлены обвинения в теракте, содействии террористической деятельности, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности и других преступлениях.

Судебный процесс пройдет в закрытом режиме. Такое решение приняла коллегия тройки судей, рассматривающих дело, в связи с наличием в материалах секретной информации и угрозой безопасности всех участников судебного процесса.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек. В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фигуранты дела – члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», а также их пособники и лица, вооружившие террористов, – в зависимости от роли каждого обвиняются по десяти статьям Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, теракт в «Крокусе» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, но это преступление было предотвращено, сообщал СКР.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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