Суд притупит к рассмотрению дела о теракте в «Крокусе» в августе

Второй западный окружной военный суд назначил на 4 августа рассмотрение по существу уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Сегодня прошло предварительное слушание в закрытом режиме. Материалы дела составляют более 470 томов, которые включают вещественную доказательную базу, собранную в ходе предварительного следствия, а также результаты более 200 различных экспертиз в отношении обвиняемых.

Напомним, Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта 2024 года перед концертом группы «Пикник». Несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате теракта погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали 609 человек. Концертный зал полностью сгорел. Потерпевшими по делу о теракте в концертном зале проходят более 1,7 тыс. человек. В одно производство с делом о теракте соединено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фигуранты дела – члены запрещенной в РФ террористической организации «Вилаят Хорасан», а также их пособники и лица, вооружившие террористов, – в зависимости от роли каждого обвиняются по десяти статьям Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, теракт в «Крокусе» был спланирован и совершен в интересах действующего руководства Украины с целью дестабилизации политической ситуации в России. Кроме этого, ряд обвиняемых планировали совершить подрыв развлекательного комплекса в городе Каспийске Республики Дагестан, но это преступление было предотвращено, сообщал СКР.

Москва, Анастасия Смирнова

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