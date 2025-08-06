Сегодня день Бориса и Глеба, можно погадать на будущую зиму

6 августа православная церковь чтит память святых князей Бориса и Глеба. Они стали первыми русскими святыми, которые были канонизированы как в Русской, так и в Константинопольской церкви.

Празднование в честь святых Бориса и Глеба совершается трижды в год: 15 мая – перенесение мощей святых в новую Борисоглебскую церковь в 1115 году, 6 августа – вспоминают обоих святых, 18 сентября – память князя Глеба.

6 августа в храмах служат молебны за мир и за воинство русское. Кроме того, считается, что святые могут помочь в лечении различных болезней, разрешении конфликтных ситуаций,

в том числе в семье.

По приметам, если 6 августа солнечный день – это к суровой, морозной и малоснежной зиме.

Наоборот, дождливый день предвещает теплую и снежную зиму.

Екатеринбург, Елена Васильева

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