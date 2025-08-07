«Верхний Тагил был, есть и будет!» – мэр «исчезающего» города ответил ученым из РАНХиГС

Глава Верхнего Тагила Василий Кириченко ответил ученым из РАНХиГС, которые включили город в список «стоящих на грани исчезновения». По словам мэра, Верхний Тагил «был, есть и будет».

На своей странице «ВКонтакте» мэр написал, что в городе строятся новые объекты и реконструируются старые. Недавно построен новый детский сад, благоустроена набережная, начат капитальный ремонт школы № 4, которую не ремонтировали более 50 лет, проведен ремонт Дворца культуры и лыжной базы. Работают предприятия, в том числе – Верхнетагильская ГРЭС. «Скажу одно: Верхний Тагил 307 лет был, есть сейчас на карте России и будет жить дальше!» – написал Василий Кириченко.

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе Верхний Тагил попал в число 130 малых городов, которые находятся на грани исчезновения. Здесь, по мнению ученых, быстро сокращается численность населения и количество рабочих мест. Список «умирающих» городов составили аналитики РАНХиГС.

Верхний Тагил, Елена Владимирова

