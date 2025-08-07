В Орджоникидзевском районе появились две новых площадки для собак (ФОТО)

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылись сразу две площадки для выгула собак.

Как сообщил депутат ЕГД Алексей Вихарев, новые современные зоны для прогулок с четвероногими появились на ул. Стахановской, 4, и ул. Фрезеровщиков, 37. Площадки будут работать круглосуточно на бесплатной основе. Они оборудованы тренажерами, снарядами, горками и зонами отдыха.

Как уже писал «Новый День», в ноябре 2024 года мэр Алексей Орлов заявил, что в 2025 году в каждом районе Екатеринбурге появится как минимум еще одна специально оборудованная площадка для выгула собак. «В Екатеринбурге живет множество горожан, владеющих собаками. Им необходима инфраструктура, чтобы выгуливать и дрессировать питомцев. Животные не должны просто гулять по паркам и скверам рядом с людьми, особенно детьми. На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», – поставил задачу градоначальник.

Екатеринбург, Елена Владимирова

