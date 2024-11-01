В Екатеринбурге увеличат число собачьих площадок

В 2025 году в каждом районе Екатеринбурге появится как минимум еще одна специально оборудованная площадка для выгула собак. Как сообщили в пресс-службе мэрии, такое поручение дал подчиненным глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

«В Екатеринбурге живет множество горожан, владеющих собаками. Им необходима инфраструктура, чтобы выгуливать и дрессировать питомцев. Животные не должны просто гулять по паркам и скверам рядом с людьми, особенно детьми. На территории города есть определенное количество площадок для животных. Однако эти пространства до сих пор не являются общедоступными. Поэтому в следующем году в каждом районе уральской столицы должна появиться, как минимум, еще одна площадка для выгула собак», – поставил задачу градоначальник.

Сейчас рекордсмен по числе собачьих площадок – Чкаловский район, в нем 9 площадок. На втором месте – Верх-Исетский (6). В Железнодорожном районе три площадки. В Кировском, Академическом и Октябрьском – по две. В Ленинском и Орджоникидзевском – по одной. Кроме того, пространства для четвероногих есть в 8 зеленых зонах города: парках имени XXII партсъезда, имени Павлика Морозова, в Зеленой роще, 50-летия ВЛКСМ, имени Чкалова, у Камвольного комбината, а также Турбомоторного завода.

Как уже сообщал «Новый День», на этой неделе Алексей Орлов посетил двор на улице Софьи Перовской. Там благоустроили территорию и сделали отдельную зону для выгула собак.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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