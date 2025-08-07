В Свердловской области дорожают гречка и вермишель

В Свердловской области начали расти в цене гречневая крупа и вермишель. При этом большинство видов овощей все еще дешевеют.

По данным Свердловскстата, за неделю гречка и вермишель стали дороже в среднем на 1,7% и стоят теперь 100 и 130 рублей за кило соответственно.

Картофель упал в цене до 75 рублей (-7%), морковь – до 75 (-6%), капуста – до 44 (-14%), свекла – до 62 (-10%), огурцы – до 94 (-4%), помидоры – до 186 (-3%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

