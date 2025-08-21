На Урале дешевеет картофель и дорожают огурцы

На Урале продолжается сезонное падение цен на большинство видов овощей.

Как сообщили в Свердловскстате, картофель за неделю в среднем подешевел до 55 рублей за кило, капуста – до 35, свекла – до 48, морковь – до 59 рублей, помидоры – до 156. А вот огурцы стали дороже, теперь они стоят в среднем 104 рубля.

Как уже писал «Новый День», две недели назад картофель стоил 75 рублей, морковь – 75, капуста – 44, свекла – 62, помидоры – 186, огурцы свежие – 94 рубля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

