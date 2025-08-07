российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 7 августа 2025, 11:40 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Летевший из Москвы в Сочи самолет приземлился в Астрахани

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва – Сочи, ушел на запасной аэродром после того, как подал сигнал «7700», что означает «чрезвычайная ситуация на борту».

«В связи с интересом СМИ к рейсу U6-221, установившему код ответчика 7700, авиакомпания сообщает следующее. На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», – заявили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,