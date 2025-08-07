Летевший из Москвы в Сочи самолет приземлился в Астрахани

Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Москва – Сочи, ушел на запасной аэродром после того, как подал сигнал «7700», что означает «чрезвычайная ситуация на борту».

«В связи с интересом СМИ к рейсу U6-221, установившему код ответчика 7700, авиакомпания сообщает следующее. На борту самолета Airbus A321, выполнявшего рейс по маршруту Москва – Сочи, сработала сигнализация, не позволяющая безопасно продолжить полет. Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», – заявили в пресс-службе авиакомпании.

