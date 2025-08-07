«Уральские авиалинии» готовят резервный самолет для отправки пассажиров в Сочи

Компания «Уральские авиалинии» назвала причину незапланированной посадки в Астрахани рейса Москва – Сочи.

«После осмотра воздушного судна в аэропорту Астрахани были выявлены следы задымления в одном из багажных отсеков. Авиакомпания готовит резервный самолет для отправки пассажиров в пункт назначения», – сообщили в пресс-службе УА.

Одновременно Уральская транспортная прокуратура во взаимодействии с Южной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту незапланированной посадки самолета в Астрахани.

Как уже писал «Новый День», самолет, следовавший рейсом Москва – Сочи, ушел на запасной аэродром, подав сигнал «7700», что означает «чрезвычайная ситуация на борту». «Экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром и благополучно приземлился в Астрахани», – заявили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Елена Владимирова

