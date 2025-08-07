В Екатеринбурге появилась разметка для парковки самокатов (ФОТО)

В центре Екатеринбурга на тротуарах появилась желтая разметка для парковки прокатных электросамокатов. Как выяснил «Новый День», выделение таких площадок согласовано с мэрией.

В пресс-службе городской администрации пояснили, что кикшеринговые компании направляют уведомления в транспортный департамент об организации парковок, а затем делают разметку за свой счет. Чиновники будут объезжать парковочные места для самокатов и фиксировать нарушения, если они есть. Например, если самокатная парковка занимает много места на тротуаре или загораживает проход пешеходам. Горожане также могут оставлять жалобы на платформе обратной связи на «Госуслугах» – мэрия обещает оперативно реагировать на них.

Вопрос организации постоянных стоянок для кикшеринговых самокатов обсуждается в Екатеринбурге уже два года. Ранее были определены места для таких парковок: территория возле торговых центров, парков и скверов, входов в метрополитен, вокзалов и на крупных перекрестках городах. При этом самокатов не должно быть рядом с остановками общественного транспорта, пешеходными переходами, под автомобильными эстакадами. Но единой карты самокатных парковок в Екатеринбурге до сих пор нет. Поэтому в городе не редки такие ситуации, когда стоянка самокатов устроена прямо под запрещающим знаком.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube