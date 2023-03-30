В Екатеринбурге появятся парковки для самокатов

В Екатеринбурге появятся стоянки для арендуемых электросамокатов. Места будут подобраны совместно с кикшеринговыми компаниями, сообщает пресс-служба мэрии.

Парковки для самокатов обозначат специальной разметкой. Сейчас в администрации планируют разместить эти стоянки вблизи торговых центров, около парков и скверов, у входов в метрополитен, рядом с вокзалами и железнодорожными станциями, на крупных перекрестках в городе. При этом скопления самокатов не будет рядом с остановками общественного транспорта, пешеходными переходами, под автомобильными эстакадами и там, где оставленные самокаты могут помешать пешеходам. Разработкой карты парковок для самокатов займется транспортный комитет мэрии. Оставить или взять в аренду самокат можно будет только на официальных стоянках, и нигде больше.

В администрации Екатеринбурга напомнили, что с 1 марта вступило в силу постановление Правительства РФ № 1769. Согласно документу, электросамокаты весом до 35 килограммов и максимальной скоростью до 25 километров в час относятся к средствам индивидуальной мобильности. Пользователи этого вида транспорта обязаны ездить по велодорожкам, а если их нет – по тротуарам.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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