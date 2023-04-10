Парковки для электросамокатов появятся в начале лета

Специально обозначенные парковки для электросамокатов появятся в Екатеринбурге в конце мая – начале июня. Сейчас локации обсуждают с представителями кикшеринговых компаний.

«Будут отрабатываться места расположения парковок для электросамокатов. Потому что сегодня, как показывает наблюдение, в хаотичном порядке пользователи выстраивают самокаты. Конечно, операторы кикшеринга пытаются окультурить этот вопрос, но парковки остаются пока в основном хаотичными, – отметил в «ТАСС-Урал» начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети комитета по транспорту, организации движения и развитию улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков. – При выборе мест оператору не требуется никакого права на использование земельного участка, поэтому процесс будет проще. Сейчас сами операторы взяли паузу, чтобы определить наиболее подходящие места, а затем будут согласования. Разметка будет наноситься по типу той, которая была нанесена еще в 2021 году на Ленина – Луначарского, где мы обозначили две парковки».

Места с кикшеринговыми компаниями согласуют уже в ближайшем будущем. Но в мэрии сразу говорят: не планируют делать парковки рядом с остановками общественного транспорта, под эстакадами, около парков и скверов, у входов в метрополитен, рядом с вокзалами и железнодорожными станциями, на крупных перекрестках в городе. А представители кикшеринга рассказали, что ориентируются в своих предложениях на статистику. «Специальные парковочные места и сегодня есть, они все отмечены в приложении, и самокаты нельзя оставить где угодно. Речь идет о нанесении разметки на места парковки. Обсуждая места, мы анализируем статистику: знаем, где парковки наиболее востребованы, где чаще всего случаются казусы при парковке», – отметил пресс-секретарь сервиса аренды самокатов Денис Балакирев. Он добавил, что пользователей, которые бросают самокат посреди дороги и мешают пешеходам, сначала предупреждают, а затем штрафуют. Первый штраф – 500 рублей, повторный больше, при постоянных рецедивах аккаунт пользователя блокируют.

Напомним, с 1 марта вступило в силу постановление Правительства РФ № 1769. Согласно документу, электросамокаты весом до 35 килограммов и максимальной скоростью до 25 километров в час относятся к средствам индивидуальной мобильности. Пользователи этого вида транспорта обязаны ездить по велодорожкам, а если их нет – по тротуарам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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