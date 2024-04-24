«Увы» или «Все культурно»: как паркуют самокаты в Екатеринбурге и других городах России

Сервис аренды электросамокатов заблокировал более 2,8 тысячи аккаунтов екатеринбуржцев. Нарушители передавали профиль ребенку или ездили вдвоем на одном самокате. С наступлением тепла и возвращением кикшеринговых сервисов в городе зафиксировано уже несколько инцидентов с водителями электросамокатов. Кроме того, неправильная парковка и небрежное отношение к средствам индивидуальной мобильности (СИМ) остаются нерешенными проблемами.

Так, в паблике «Злой Екатеринбург» поделились несколькими фото и видео, где екатеринбуржцы ломают самокаты и паркуют их в неположенном месте. Электросамокаты видели в подземном переходе станции «Геологической», посреди узких тротуаров, утопленными в луже. Кроме того, в одном телеграм-канале на прошлой неделе опубликовали фотографию припаркованных самокатов прямо перед входом в метро. «Тут видно, что сами собственники их выставили прямо напротив входа, хотя раньше всегда ставили сбоку, вдоль дороги. Толпа людей идет на работу, всем нужно обходить их», – сообщалось в посте.

Ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сообщал, что мэрия обсуждала с кикшеринговыми сервисами различные проблемы проката самокатов, в том числе неправильную парковку. «Не все просто, скажем так, обсуждали в свое время, пока консенсуса окончательно не нашли», – отметил он.

«Новый день» узнал, как обстоят дела с парковой электросамокатов в других городах. Так, в телеграм-канале «Типичный Краснодар» опубликовали фото стоянки самокатов на пешеходной дорожке. «ГМР, ул. Парусная, 14/1 – стоянка самокатов на пешеходной дорожке. Совсем не стесняются, ставят на весь проход. Нужно бы перенести в другое место», – отметили в паблике. В телеграм-канале «Туподар Краснодар» показали, как горожане оставили самокаты в кустах около парка. «Увы, но действительно ничего не сделать. Кроме как в Казани – там официально работники ЖКХ ходят и поднимают – ставят на место», – поделилась с «Новым Днем» жительница Краснодара.

В Саратове также были замечены припаркованные на пешеходных переходах СИМ. «В Октябрьском районе пешеходный знак, видимо, означает место стоянки самокатов», – иронизируют в телеграм-канале «Говорит Саратов».

А в паблике «ЧП Сочи» опубликовали видео, где сотрудница гипермаркета «Магнит» в Адлере повалила шеринговые электросамокаты. Только припаркованы они были правильно, однако женщине, по всей видимости, это не понравилось.

В Самаре один электросамокат решили припарковать под водой. «Вандалы борются с кикшерингом. Утопили самокат в парке Молодежный», – сообщили в паблике «ЧП Самара».

Однако многие утверждают, что в их городе, как правило, самокаты паркуют на специальном месте. Так, собеседница агентства из Томска рассказала, что в городе есть закрепленные площадки для парковок: «Подключаешься к самокату через приложение. Если самокат не на месте – оно не принимает парковку, соответственно, списывает с тебя деньги. Отклонение возможно, но не слишком большое, приложение все отслеживает». Кроме того, есть ограничители в центре города, которые не позволяют пользователю разогнать самокат до желаемой скорости. «GPS работает в целом неплохо», – отмечает она. То же утверждает и житель Мурманска: «Все культурно, на удивление. Ставят на место, самокаты не валяются», – поделился с «Новым Днем» собеседник.

В пресс-службе сервиса Whoosh отметили, что в приложении предусмотрены виртуальные парковки: «Такое решение сочетает гибкость европейского free-float (свободное обращение), когда можно оставить самокат где угодно, и аккуратность станционного проката, позволяющего закончить поездку только на физической парковке». Однако бросать вушбайк где угодно – запрещено: «Если это происходит, мы быстро забираем самокат или велосипед и штрафуем нарушителя. Еще мы регулярно проверяем улицы и парковки и аккуратно расставляем наши СИМ, чтобы они никому не мешали. Все парковки обозначены значком «P» в приложении – мы стараемся размещать их каждые 200-300 метров», – добавили в кикшеринговом сервисе.

Напомним, парковки для самокатов в Екатеринбурге появились лишь в начале прошлого лета.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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