Вице-мэр Бубнов признался, что наездил на самокате 427 км

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов признался, что часто пользуется сервисом по прокату электросамоката.

Во время прогулки по городу с журналистами чиновник рассказал, что его пробег на самокате составил уже 427 км. Последний раз он пользовался этим сервисом только вчера. Как городской транспорт Бубнова самокат устраивает, хотя некоторых пользователей этого сервиса надо призвать к порядку.

«Я критически оцениваю некоторых самокатчиков, которые абсолютно безбашенно со скоростью 25 километров в час шарашат, абсолютно не обращают внимания на других. Не знаю, как (с ними быть), штрафовать, видимо, по-другому никак», – заявил Алексей Бубнов, уточнив, что введение штрафов – не компетенция городской администрации.

Он добавил, что мэрия обсуждала с кикшеринговыми сервисами и другие проблемы проката самокатов, например, неправильную парковку. «Не все просто, скажем так, обсуждали в свое время, пока консенсуса окончательно не нашли», – отметил вице-мэр.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Елена Владимирова

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