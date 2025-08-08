В Бисерти со вчерашнего дня горит лесопилка

В Бисерти на улице Южной второй день горят отходы на открытой площадке лесопилки.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, пожар начался накануне в 14:50. В тушении были задействованы 20 единиц техники, 64 человека личного состава. Сейчас пожар локализован на площади 2500 кв. м. Угрозы распространения огня на объекты инфраструктуры нет – до ближайших садовых домов около 100 метров.

Местные жители говорят, что подобное происходит не в первый раз. «Со слов жителей, горит уже несколько дней. Горят и отходы производства, и готовая продукция.

Может быть, сейчас прокуратура и следственные органы всерьез займутся данным вопросом. Где контроль со стороны администрации и контролирующих органов?

Люди боятся за своё имущество и здоровье», – написал «ВКонтакте» местный общественник Константин Абатуров.

Как уже сообщал «Новый День», два года назад пожар, начавшийся на лесопилке, частично уничтожил другой уральский поселок – Сосьву. 25 апреля 2023 года загорелись отходы деревообработки и мусора. Огонь быстро распространился по поселку. Пожар в Сосьве уничтожил более 100 жилых домов и лечебно-исправительную колонию, которая была градообразующим предприятием. От отравления угарным газом погибли два местных жителя. Общая сумма материального ущерба превысила 238 млн рублей.

Бисерть, Елена Владимирова

