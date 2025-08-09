российское информационное агентство 18+

Суббота, 9 августа 2025, 11:13 мск

Новости Екатеринбург

Спустя двое суток пожарные потушили огонь на лесопилке в Бисерти

фото: МЧС по Свердловской области

Пожарные ликвидировали открытый огонь на площадке лесопилки в Бисерти. Сейчас проводится проливка и разбор на месте пожара, сообщили в МЧС.

Отходы лесопилки загорелись днем 7 августа. Площадь пожара составила 2500 кв.м. Потребовалось 20 пожарных машин, чтобы не допустить распространения огня до садовых домов. По словам местных жителей, пожары на этой лесопилке не редкость, однако административного контроля за объектом нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

