Спустя двое суток пожарные потушили огонь на лесопилке в Бисерти

Пожарные ликвидировали открытый огонь на площадке лесопилки в Бисерти. Сейчас проводится проливка и разбор на месте пожара, сообщили в МЧС.

Отходы лесопилки загорелись днем 7 августа. Площадь пожара составила 2500 кв.м. Потребовалось 20 пожарных машин, чтобы не допустить распространения огня до садовых домов. По словам местных жителей, пожары на этой лесопилке не редкость, однако административного контроля за объектом нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube