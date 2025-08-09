Власти Екатеринбурга включили киоски «Роспечати» в схему НТО

Администрация Екатеринбурга внесла изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на территории города. Выделено пять новых участков для киосков «Роспечати», где будут торговать газетами и журналами.

«Пространства подобраны так, чтобы киоски не нарушали современных требований безопасности, различных норм, в том числе правил благоустройства. Также на четырех локациях изменилась специализация павильонов. Две теперь будут предназначаться для продажи печатных изданий. Муниципалитет уделяет такое большое внимание киоскам, торгующим газетами и журналами, ведь они выполняют социально значимую функцию. По той же причине НТО, специализирующиеся на печатных изданиях, имеют преференции и платят за аренду земли в 10 раз меньше остальных», – сообщает пресс-служба мэрии.

Массово сносить киоски «Роспечати» в Екатеринбурге стали этим летом в рамках масштабной зачистки уличных ларьков.

«НТО являются важной частью экономики города и необходимы для удовлетворения потребности жителей в продукции различных видов. Однако 1,5 тысячи мест для размещения таких павильонов из более чем 1,6 тысячи не соответствуют современным требованиям: стоят на сетях, закрывают обзор автомобилистам, угрожая безопасности жителей, или просто мешают ходить. По истечении договоров аренды такие места удаляются из схемы, так как стоять на прежних местах они не могут. Соответствующие нормам пространства в перечне остаются, а вместо части выключенных появляются новые. По ним позже будут объявлены торги на право установить там киоски», – объяснил директор Департамента потребительского рынка Администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

