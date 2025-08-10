В Екатеринбурге женщина убила своих детей и покончила с собой

В Екатеринбурге в многоэтажке на улице Бардина произошла трагедия. В одной из квартир 49-летняя мать убила двух своих детей – 9 летнего сына и 3-летнюю дочь – а после покончила собой, сообщили в следственном комитете Свердловской области. Тела погибших обнаружили сегодня утром.

«Первые сведения о ЧП поступили от матери женщины (бабушки погибших детей) в 06:48. Она рассказала, что ее дочь не выходит на связь и может из-за депрессии «наломать дров». Когда бабушка открыла жилище своими ключами, перед сотрудниками полиции предстала жуткая картина: убитые малыши лежали на детской кровати, а тело их матери находилось на кухне, на полу. Визуальный осмотр квартиры показал, что следов ограбления и хищения ценностей не обнаружено», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Известно, что погибшая женщина работала врачом УЗИ в одной из больниц Екатеринбурга. По данным полиции, семья характеризовалась положительно, на учетах в ПДН не состояла. Старший мальчик хорошо учился в школе, девочка ходила в детский сад. В причинах произошедшего разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних). Прокуратура начала проверку по соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

