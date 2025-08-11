Мать, убившая своих детей, оставила предсмертную записку

В квартире в Екатеринбурге, где обнаружили мертвыми мать и двух ее детей, нашли предсмертную записку. В ней женщина прощалась с близкими и просила у них прощения, а также оставила информацию о своих сбережениях. Об этом рассказал изданию E1.ru родственник погибшей.

По версии следствия, мать убила 9-летнего сына и 3-летнюю дочь, когда они спали, а потом покончила с собой. Женщина работала врачом УЗИ в одной из больниц Екатеринбурга, воспитывала детей одна. Отзывы о семье были хорошие. Но у погибшей, вероятно, была депрессия. Об этом сообщила полицейским ее мать, которая первой забеспокоилась, что дочь не выходит на связь.

В мотивах убийства и суицида разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

