На самой мощной насосной станции Екатеринбурга провели учения (ФОТО)

На насосной станции № 5 Екатеринбургской теплосетевой компании провели первую противопожарную тренировку с участием МЧС. В назначенный час к зданию станции на проспекте Космонавтов подъехала пожарная машина. По легенде, загорелся трансформатор, который спасатели потушили за три минуты.

«Особенности работы на таком объекте – наличие электроустановок под напряжением. Перед тушением их нужно отключить, а для этого необходимо получить допуск от администрации объекта. Мы проводим такие учения дважды в месяц. Все действия отработаны, так что каждый знает, что надо делать», – рассказал помощник начальника караула 7-й пожарно-спасательной части Сергей Мочаленко.

«После того как пожарные МЧС локализуют и устраняют возгорание, наши специалисты приступают к восстановлению работоспособности оборудования насосной станции. Мероприятие плановое, перед грядущим отопительным сезоном мы отрабатываем аварийные мероприятия, чтобы всегда быть готовыми к нештатным ситуациям», – раскрыл детали учений начальник электрохозяйства ЕТК Руслан Зиганшин.

По результатам тренировки будет составлен протокол, а все возможные замечания учтет специальная комиссия. «Насосная станция полностью автоматическая, на ней нет персонала. Сигнал ЧП подает автоматика на пульт диспетчера, а там уже человек принимает решения и отдает команды. Поскольку станция новая, это была первая противоаварийная и противопожарная тренировка. Такие учения будут проводиться регулярно», – отметил заместитель главного инженера АО «ЕТК» Александр Дорохов.

Насосная станция № 5 была запущена в январе 2025 года. Она способна перекачивать до 12 тысяч кубометров воды в час, обеспечивая надежность теплоснабжения для пяти районов Екатеринбурга: Кировского, Октябрьского, Верх-Исетского, Ленинского и Железнодорожного. Кроме того, на объекте есть система защиты тепловых сетей от аварийного повышения давления. Станция построена с запасом мощности, что позволяет ЕТК подключать к сетям новых потребителей в быстрорастущих жилых кварталах уральской столицы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Дарья Деменева

