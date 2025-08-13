На Урале возросло число пешеходов, погибших в ДТП

Госавтоинспекция Свердловской области бьет тревогу: в регионе растет количество ДТП с пострадавшими пешеходами.

Как сообщает пресс-служба ГАИ, за первые семь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 352 дорожных аварии с участием пешеходов, в которых погибли 37 человек, что на 16,7% больше, чем за 7 месяцев 2024 года. При этом общее количество ДТП демонстрирует тенденцию к снижению.

Анализ аварийности показывает, что 119 происшествий случились на пешеходных переходах, еще 233 – вне их зон. В 131 случае аварии произошли по вине самих пешеходов, в 221 – по вине водителей.

В связи с этим Госавтоинспекция Свердловской области проводят профилактические мероприятия, направленные на снижение аварийности с участием пешеходов. Особое внимание в ходе акции уделяется взрослым, сопровождающим детей, и пожилым пешеходам.

Екатеринбург, Елена Владимирова

