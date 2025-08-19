ГИБДД будет патрулировать территорию у школ весь сентябрь

В Екатеринбурге, в преддверии нового учебного года, проводят акцию «Внимание – дети!». Мероприятие пройдет с 18 августа по 30 сентября. Сотрудники ГИБДД уделят особое внимание профилактике аварийности с участием детей. Наряды ДПС в усиленном режиме будут патрулировать пешеходные переходы и перекрестки, проведут профилактические беседы в школах и во дворах, а также примут участие в родительских собраниях, на которых напомнят о необходимости контроля соблюдения ПДД детьми. К стражам порядка присоединятся родительские патрули, которые будут следить за безопасностью учащихся по дороге в школу.

По данным ГИБДД по Екатеринбургу, за прошлый год в столице Урала зарегистрировано 134 ДТП, в которых 142 ребенка получили травмы, двое детей погибли. Чаще всего аварии случаются с участием школьников средних классов, в возрасте от 10 до 14 лет. Ранее «Новый День» сообщал, что на Урале в этом году значительно выросло количество ДТП с пострадавшими пешеходами. За первые семь месяцев 2025 года в регионе зарегистрировано 352 дорожных аварии с участием пешеходов, в которых погибли 37 человек, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Екатеринбург, Егор Акулинин

