Верхняя Тура и Тавда оказались в лидерах по заявкам на ДЭГ

В Свердловской области 89 442 избирателей изъявили желание проголосовать электронным способом на досрочных выборах губернатора. Это около 2,7% от общего количества избирателей в регионе.

Как сообщил эксперт по ДЭГ Свердловской общественной палаты Александр Коковихин, статистика по заявлениям прирастает равномерно. Накануне на портале «Госуслуги» была информационная рассылка для избирателей с приглашением принять участие в дистанционном электронном голосовании или выбрать удобный избирательный участок.



По данным Центра общественного наблюдения, среди муниципалитетов по количеству заявок на ДЭГ лидируют Верхняя Тура (7,7% к числу избирателей), Тавда (7,2%) и Первоуральск (5,7%). В первую двадцатку также вошли Краснотурьинск, Екатеринбург , Кировград, Камышлов, Ивдель, Верхотурье, Туринская Слобода, Гари, Нижняя Салда и Таборы.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

