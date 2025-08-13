Студенты УрФУ впервые прошли практику в «Уральских авиалиниях»

Четыре студента второго курса из Уральской передовой инженерной школы (УПИШ УрФУ) прошли практику в Авиационном техническом центре «Уральских авиалиний».

Под руководством старшего преподавателя авиационного учебного центра, инженера Юрия Попова практиканты ознакомились с теорией, изучили оборудование и попрактиковались самостоятельно снимать и устанавливать агрегаты самолета.

«Мы познакомили ребят с некоторыми процессами обслуживания компонентов самолёта. В рамках самостоятельной работы они заменили клапан отбора воздуха и привод регулирования лопаток компрессора под контролем сертифицированного инженера. Перед этим им представили некоторые элементы конструкции двигателя, порядок доступа к документации (технологии выполнения работ), а также оформление после завершения технического обслуживания», – поделился преподаватель.

В прошлом месяце «Уральские авиалинии» подписали с УрФУ соглашение о стратегическом партнёрстве по подготовке кадров для авиационной отрасли.

