Уборку после празднования Дня города начнут ночью

Уборку на улицах Екатеринбурга после празднования Дня города начнут сразу по завершению массовых мероприятий. Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, для этого будут привлечены усиленные бригады рабочих.

По данным «Спецавтобазы», в День города в Екатеринбурге установят 159 мусорных контейнеров и 171 общественный туалет. В администрации пообещали, что к утру после праздника улицы будут чистыми.

Напомним, в прошлом году после Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 19 тонн мусора.

Екатеринбург, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube