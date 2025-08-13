российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 13 августа 2025, 14:04 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уборку после празднования Дня города начнут ночью

Уборку на улицах Екатеринбурга после празднования Дня города начнут сразу по завершению массовых мероприятий. Как сообщили «Новому Дню» в мэрии, для этого будут привлечены усиленные бригады рабочих.

По данным «Спецавтобазы», в День города в Екатеринбурге установят 159 мусорных контейнеров и 171 общественный туалет. В администрации пообещали, что к утру после праздника улицы будут чистыми.

Напомним, в прошлом году после Дня города с улиц Екатеринбурга вывезли 19 тонн мусора.

Екатеринбург, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,