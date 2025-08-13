Владелец собаки заплатил 100 тысяч за ее поведение

В ЗАТО Лесной Свердловской области родители 16-летней девочки, на которую напала собака, взыскали с ее владельца 100 тысяч рублей, об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Деньги были взысканы в качестве компенсации морального вреда. 1 февраля 2025 года, когда девочка возвращалась из школы, на нее напала собака, сильно напугав и покусав за ноги. Собаку отогнали прохожие.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области ежегодно более 6 тысяч человек страдают от укусов животных, в основном, собак.

