Екатеринбург примет международные состязания по легкой атлетике

В Екатеринбурге 23 и 24 августа на стадионе «Калининец» пройдет финал международных соревнований по легкой атлетике «Королева спорта 2025». На уральской площадке будут бороться 270 спортсменов из России, республики Беларусь и Эфиопии. В мэрии сообщили, что зрителей также ждут медиа-забег, розыгрыши ценных призов и выступление известных музыкальных исполнителей.

Реконструированный стадион «Калининец», на котором пройдут соревнования, признан одним из лучших в стране. Как ранее писал «Новый День», Екатеринбург уже несколько лет подряд становится центром легкой атлетики. В прошлом году состязание стало победителем в номинации «Лучшее большое спортивное событие года».

Екатеринбург, Егор Акулинин

