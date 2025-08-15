Двое екатеринбуржцев вернулись из плена в результате обмена

Среди 84 военнослужащих, которые 14 августа были возвращены из украинского плена, есть двое екатеринбуржцев: 1985 и 1998 года рождения. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Как уже писал «Новый День», накануне Россия вернула 84 военнослужащих с территории Украины. Сейчас они находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Позже все российские военные будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube