В Россию из украинского плена вернули 84 военнослужащих

Россия в четверг, 14 августа, вернула 84 военнослужащих с территории Украины. Взамен переданы столько же украинских военнопленных. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Позже все российские военные будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

«При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты», – отмечается в сообщении ведомства.

Обновлено. Украина при обмене пленными приняла лишь двоих из недавно обнародованного списка в 1000 военнослужащих, которых Киев отказывается обменивать. Об этом сообщил помощник президента РФ, руководитель российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский.

«Из 1000 пленных вэсэушников <…>, которые обращались к Зеленскому, украинская сторона приняла лишь 2 (два) чел.: 1. Бойчук Александр Вячеславович 14.10.1976; 2. Федоренко Владимир Викторович 16.02.1982», – написал он в своем телеграм-канале.

«Наверное, боятся, что в русском плену их совсем переагитировали», – с иронией заметил Мединский.

Напомним, в июне-июле Россия и Украина провели девять раундов обмена пленными по итогам переговоров делегаций двух стран в Стамбуле 2 июня.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

