Из Екатеринбурга запустят прямые рейсы на Фукуок и в Рас-эль-Хайму

С 15 ноября из аэропорта Кольцово начнутся прямые перелеты на вьетнамский курорт Фукуок. Об этом сообщила член правления уральского отделения Российского союза туриндустрии Оксана Леонова.

Еще одна новинка осени – рейсы авиакомпании Air Arabia из Екатеринбурга в самый северный эмират ОАЭ – Рас-эль-Хайму. Полеты стартуют 28 октября и будут выполняться по вторникам на самолетах Airbus A320. Время в пути составит 5 часов, стоимость билетов – от 19 тысяч рублей в одну сторону.

Как отметила Леонова, этим летом жители Свердловской области активно интересовались зарубежными направлениями, особенно в Юго-Восточную Азию (Вьетнам, Таиланд) и на Ближний Восток (ОАЭ, Египет, Турция).

Как уже писал «Новый День», выездной туризм вырос на 20%. Лидером сезона стала Абхазия, где спрос увеличился на 10-15% после возобновления авиасообщения спустя 30 лет.

Екатеринбург, Дарья Деменева

