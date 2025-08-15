Уральские аграрии приступили к сбору урожая

Аграрии Свердловской области приступили к сбору урожая. Им предстоит обработать почти 500 тысяч гектаров земли.

Как сообщил ДИП со ссылкой на первого замгубернатора Алексея Шмыкова, с начала года хозяйства области приобрели более 800 единиц новых комбайнов, тракторов, навесного и животноводческого оборудования на общую сумму около 3,4 миллиардов рублей.

Как уже писал «Новый День», почти половину объема посевных площадей, 47%, в этом году заняли кормовые культуры. Зерновые и зернобобовые составили 43,6%. Оставшиеся земли пошли под картофель и овощи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

