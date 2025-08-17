Под Тугулымом иномарку смяло при столкновении с грузовиком. Трое погибли

На 267-м км Тюменского тракта, под Тугулымом, столкнулись грузовик Scania и автомобиль Chery. Как видно на фото от пресс-службы облГАИ, легковушка буквально превратилась в груду металлолома после ДТП. Три пассажира, находившиеся внутри нее, скончались. А водителя грузовика доставили в больницу Тюмени.
«На месте работают автоинспекторы, следственно-оперативная группа и другие специалисты экстренных служб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначено расследование», – отметили в пресс-службе ведомства.
На участке временно ввели реверсивное движение.
Тугулым, Дарья Деменева
