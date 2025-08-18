российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 августа 2025, 09:56 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В страшном ДТП под Тугулымом погибла семья из Тюмени

Фото: Свердловская госавтоинспекция

В аварии под Тугулымом погибла семья: за рулем Chery находилась 39-летняя жительница Тюмени, вместе с ней в машине были ее 39-летний муж и 62-летние родители.

Как стало известно, водитель грузовика Sitrak на большой скорости не успел затормозить перед машинами, остановившимися на красный свет из-за дорожных работ. Он врезался в Chery, которую от удара отбросило на грузовик MAN, после чего тот съехал в кювет.

По данным облГАИ, водитель Sitrak с 25-летним стажем ранее трижды привлекался к административной ответственности. Его проверят на алкоголь в больнице, куда его доставили после аварии.

Водитель MAN не пострадал – он успел вывернуть руль, избежав лобового столкновения, и сразу после ДТП побежал помогать пострадавшим. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Сотрудники полиции провели все необходимые процессуальные проверки, назначены экспертизы. В настоящий момент расследование продолжается.

Движение на трассе восстановлено.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Ссылки по теме

Под Тугулымом иномарку смяло при столкновении с грузовиком. Трое погибли / Четвертого погибшего достали из смятой Chery после ДТП на Тюменском тракте

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,