В страшном ДТП под Тугулымом погибла семья из Тюмени

В аварии под Тугулымом погибла семья: за рулем Chery находилась 39-летняя жительница Тюмени, вместе с ней в машине были ее 39-летний муж и 62-летние родители.

Как стало известно, водитель грузовика Sitrak на большой скорости не успел затормозить перед машинами, остановившимися на красный свет из-за дорожных работ. Он врезался в Chery, которую от удара отбросило на грузовик MAN, после чего тот съехал в кювет.

По данным облГАИ, водитель Sitrak с 25-летним стажем ранее трижды привлекался к административной ответственности. Его проверят на алкоголь в больнице, куда его доставили после аварии.

Водитель MAN не пострадал – он успел вывернуть руль, избежав лобового столкновения, и сразу после ДТП побежал помогать пострадавшим. Освидетельствование показало, что мужчина был трезв.

Сотрудники полиции провели все необходимые процессуальные проверки, назначены экспертизы. В настоящий момент расследование продолжается.

Движение на трассе восстановлено.

Екатеринбург, Дарья Деменева

