Воскресенье, 17 августа 2025, 17:39 мск

Четвертого погибшего достали из смятой Chery после ДТП на Тюменском тракте

Фото: Свердловская госавтоинспекция

После ДТП под Тугулымом спасатели достали тело четвертого пострадавшего из смятой Chery. Госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа продолжают работать на месте происшествия. На участке сохраняется реверс.

Как уже писал «Новый День», сегодня на 267-м км Тюменского тракта столкнулись грузовик Scania и автомобиль Chery. Легковушка превратилась буквально в груду металлолома. Пассажиры, находившиеся внутри нее, скончались. Водителя грузовика доставили в больницу Тюмени.

Тугулым, Дарья Деменева

