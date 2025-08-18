«Сказать, что будет через 4 года, – только ванговать» – предприятия неохотно берутся платить за целевиков

Уральские вузы не могут найти компании, готовые платить за целевое обучение студентов. По словам директора Института стратегического планирования и финансового анализа УрГЭУ Максима Марамыгина, основные заказчики заинтересованы преимущественно в технических специалистах. Кроме того, они не готовы компенсировать государству расходы на подготовку специалиста, если контракт будет расторгнут.

«Идеология целевого обучения заточена под крупных заказчиков с запросом на специалистов технического характера, в первую очередь. Мы же работаем с небольшими заказчиками – им проще взять 1-2 бухгалтеров с рынка, чем заключать целевые договоры. Другое дело – металлурги, которых нужно готовить на крупные предприятия. Если государство хочет развивать целевой прием, требования к работодателям нужно смягчить. Если через 4 года компания не возьмет выпускника, ей придется возвращать в федеральный бюджет все деньги, потраченные на его подготовку. А сказать, что будет через 4 года с бизнесом и рынком – это только ванговать. Сама идеология целевого обучения правильная и нужная, но условия – чересчур жесткие, их стоило бы пересмотреть», – поделился спикер.

Как ранее писал «Новый День», целевое обучение является одним из приоритетов при подготовке кадров. В этом году в УрФУ зачислено чуть более 400 целевиков, в УрГПУ – более 200. Весь процесс заключения договора о целевом обучении реализуется через портал «Работа в России». Ранее абитуриенты самостоятельно искали организацию, которая выступила бы в роли заказчика и впоследствии стала бы их работодателем.

