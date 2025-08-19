Четверо мужчин арестованы за танцы посреди дороги

В воскресенье, 17 августа четверо местных жителей устроили танцы на перекрестке улицы Бакинских Комиссаров и проспекта Космонавтов . Причиной веселья была свадьба товарища.

Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД Валерий Горелых, за несанкционированную акцию в общественном месте граждане Халилов и Майборода были арестованы на 7 суток, а граждане Неустроев и Порозов – на 8 суток.

«Ближайшую неделю все четверо танцоров проведут в спецприемнике МВД на Елизаветинском шоссе. Принести персональные извинения горожанам молодые люди отказались. Как бы то ни было, свадьбу друга хлопцы запомнят надолго. Хорошо бы, чтобы они еще и усвоили о недопустимости подобных «шалостей», – отметил полковник Горелых.

Напомним, это не первый подобный случай в Екатеринбурге. Похожий инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Машинной 25 июля. Группа мужчин вышла из своих автомобилей и устроила танцы, заняв три полосы движения в попутном направлении. По словам очевидцев, выходцы из одной из бывших союзных республик праздновали свадьбу. Их поместили под арест – одних на 9 суток, других – на 13.

Екатеринбург, Елена Владимирова

